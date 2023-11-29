«Пистонс» в прошлом сезоне отказались обменять Бояна Богдановича на два пика 2-го раунда

Теги возможные переходы Детройт НБА Боян Богданович Баскетбол

В прошлом сезоне «Детройт» отклонил предложение о обмене Бояна Богдановича на два пика второго раунда, пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Как и в прошлом сезоне, Богданович является главной целью команд уровня плей-офф. По информации, новому главному тренер «Пистонс» Монти Уильямсу также нравится хорватский форвард.

Начиная сезон, «Детройт» надеялся побороться за место в плей-ин или плей-офф. Неясно, повлияет ли долгая серия поражений команды на готовность расстаться с Богдановичем до февраля.

1 комментарий
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steel
2 пика первого раунда, а не второго. Поправьте.
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