«Пистонс» в прошлом сезоне отказались обменять Бояна Богдановича на два пика 2-го раунда

В прошлом сезоне «Детройт» отклонил предложение о обмене на два пика второго раунда, пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.

Как и в прошлом сезоне, Богданович является главной целью команд уровня плей-офф. По информации, новому главному тренер «Пистонс» Монти Уильямсу также нравится хорватский форвард.

Начиная сезон, « » надеялся побороться за место в плей-ин или плей-офф. Неясно, повлияет ли долгая серия поражений команды на готовность расстаться с Богдановичем до февраля.