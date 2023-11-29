«Пистонс» в прошлом сезоне отказались обменять Бояна Богдановича на два пика 2-го раунда
В прошлом сезоне «Детройт» отклонил предложение о обмене Бояна Богдановича на два пика второго раунда, пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто.
Как и в прошлом сезоне, Богданович является главной целью команд уровня плей-офф. По информации, новому главному тренер «Пистонс» Монти Уильямсу также нравится хорватский форвард.
Начиная сезон, «Детройт» надеялся побороться за место в плей-ин или плей-офф. Неясно, повлияет ли долгая серия поражений команды на готовность расстаться с Богдановичем до февраля.