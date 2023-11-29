Юный Леброн Джеймс восхитился игрой Майкла Джордана в 38-летнем возрасте

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон Баскетбол

Выступавший на тот момент за школьную команду Леброн Джеймс восхитился игрой Майкла Джордана в 38-летнем возрасте после второго возвращения легендарного защитника в НБА.

В сезоне-01/02 Джордан играл за «Вашингтон». Юный Джеймс прокомментировал его игру в открытом дневнике для журнала SLAM Magazine.

«Меня спрашивают о камбеке Джордана. Мне это нравится. Человек продолжает набирать более 25 очков за игру в 38 лет? Ну да, команда часто проигрывает, но идет к тому, что перекрыть показатель по победам прошлого сезона. Я отдаю ему должное, больше чем кому-либо еще прямо сейчас», – написал тогда Джеймс.

В сезоне-23/24 Леброн сам выступает в НБА в 38-летнем возрасте. Его средние показатели – 25,1 очка, 7,5 подбора и 6,5 передачи за игру.

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14 комментариев
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бернер тайлера 9ер9ена
с таким заголовком у меня просто мозг поплыл
+38
0
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Сергей Пузанков
И это в 16 лет!
+31
-4
+27
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Ed Monix
На уровень Леброна в будущем сможет выйти разве что какой-нибудь его большой фанат. Фанатеющий по Леброну так же, как Леба фанател и фанатеет по Майклу Джордану. Остальные будут думать просто о гайках и лавандосе. Леброн это фанат Джордана номер 1. Джордан, кстати, тоже признавался, что он большой фанат Леброна. Ничего удивительного, учитывая то, что Джордан настоящий профи и понимает, как вкалывает на тренировках Леброн, чтоб так играть и держать уровень столько лет. Очень многим в жизни надо пожертвовать, чтоб стать мастером такого уровня, как Джордан или Леброн.
+31
-7
+24
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quznez
Ответ VKing24
Ну по такому долголетию, я даже и не знаю, кто сможет превзойти ЛеДеда, через пару лет уже будем смотреть, как он трипл-даблы в 40 лет собирает
Смотреть на собирающего триплы 40-летнего Леброна мы будем в следующем сезоне, через 1 год и 1 месяц.
+9
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Light Yagami
Ответ Ed Monix
На уровень Леброна в будущем сможет выйти разве что какой-нибудь его большой фанат. Фанатеющий по Леброну так же, как Леба фанател и фанатеет по Майклу Джордану. Остальные будут думать просто о гайках и лавандосе. Леброн это фанат Джордана номер 1. Джордан, кстати, тоже признавался, что он большой фанат Леброна. Ничего удивительного, учитывая то, что Джордан настоящий профи и понимает, как вкалывает на тренировках Леброн, чтоб так играть и держать уровень столько лет. Очень многим в жизни надо пожертвовать, чтоб стать мастером такого уровня, как Джордан или Леброн.
Но Джордан при этом успевал бухать, гэмблить, играть в гольф...по голому таланту MJ>Леброн и это факт.
+15
-7
+8
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VKing24
Ну по такому долголетию, я даже и не знаю, кто сможет превзойти ЛеДеда, через пару лет уже будем смотреть, как он трипл-даблы в 40 лет собирает
+9
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raam
Ответ Light Yagami
Но Джордан при этом успевал бухать, гэмблить, играть в гольф...по голому таланту MJ>Леброн и это факт.
Ого, а тут постоянно пишут, как Джордан вкалывал, в зале с утра до ночи пропадал, цитатки всякие про 100500 промахов и т.д. Или это надо писать только, когда работоспособность сравниваем?
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фанат баскетбола
Ответ Light Yagami
Но Джордан при этом успевал бухать, гэмблить, играть в гольф...по голому таланту MJ>Леброн и это факт.
Подержи мое вино!
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ВладиславМартынов
Ответ VKing24
Ну по такому долголетию, я даже и не знаю, кто сможет превзойти ЛеДеда, через пару лет уже будем смотреть, как он трипл-даблы в 40 лет собирает
Практически невозможно это представить. У Лёбы все звезды сошлись - и мотивация бешеная, и здоровье буйвола, и везение не получить ни однй серьезной травмы. А взять, например, Тэйтума. Крутой игрок - габариты, физика, талант. Но и здоровье послабее, и цели поскромнее.
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Aykhal_ykt
Ответ Ed Monix
На уровень Леброна в будущем сможет выйти разве что какой-нибудь его большой фанат. Фанатеющий по Леброну так же, как Леба фанател и фанатеет по Майклу Джордану. Остальные будут думать просто о гайках и лавандосе. Леброн это фанат Джордана номер 1. Джордан, кстати, тоже признавался, что он большой фанат Леброна. Ничего удивительного, учитывая то, что Джордан настоящий профи и понимает, как вкалывает на тренировках Леброн, чтоб так играть и держать уровень столько лет. Очень многим в жизни надо пожертвовать, чтоб стать мастером такого уровня, как Джордан или Леброн.
При всем уважении к Леброну, фанат номер один Джордана это Кобе
+2
-1
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Splin
Ответ Light Yagami
Но Джордан при этом успевал бухать, гэмблить, играть в гольф...по голому таланту MJ>Леброн и это факт.
более чем
+1
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Korban Cobain
Ответ Aykhal_ykt
При всем уважении к Леброну, фанат номер один Джордана это Кобе
номер23 не взял, кино не снял - не зачет.
+1
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