Юный Леброн Джеймс восхитился игрой Майкла Джордана в 38-летнем возрасте

Выступавший на тот момент за школьную команду восхитился игрой в 38-летнем возрасте после второго возвращения легендарного защитника в НБА.

В сезоне-01/02 Джордан играл за « ». Юный Джеймс прокомментировал его игру в открытом дневнике для журнала SLAM Magazine.

«Меня спрашивают о камбеке Джордана. Мне это нравится. Человек продолжает набирать более 25 очков за игру в 38 лет? Ну да, команда часто проигрывает, но идет к тому, что перекрыть показатель по победам прошлого сезона. Я отдаю ему должное, больше чем кому-либо еще прямо сейчас», – написал тогда Джеймс.

В сезоне-23/24 Леброн сам выступает в в 38-летнем возрасте. Его средние показатели – 25,1 очка, 7,5 подбора и 6,5 передачи за игру.