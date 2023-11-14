Кайл Винэлез отчислен из «Автодора» из-за нежелания играть в защите и непростого характера

Причинами отчисления из « » стали отсутствие желания играть в защите и непростой характер, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

На старте сезона-23/24 разыгрывающий из Пуэрто-Рико провел за саратовскую команду 6 матчей, в которых в среднем набирал по 20,5 очка, 2,2 подбора и 5,8 передачи. При этом игроки, которых он опекал, набирали гораздо больше («-14» с ЦСКА, «-10» с МБА). Когда Винэлез выбыл с травмой, результаты команды пошли вверх.

Сейчас агент игрока активно пытается договориться с другими клубами лиги ВТБ.