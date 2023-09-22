«Бостон» подпишет Ламара Стивенса

Теги переходы Бостон НБА Ламар Стивенс Баскетбол

«Бостон» подпишет легкого форварда Ламара Стивенса (25 лет, 198 см), передает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания. Условия соглашения не сообщаются.

Ранее Стивенса отчислили «Сперс».

Стивенс стал игроком «Сан-Антонио» в результате трехсторонней сделки с участием Макса Струса.

В прошедшем сезоне в составе «Кливленда» форвард набирал в среднем 5,3 очка и 3,3 подбора, реализуя 44,8% бросков с игры.

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