Джейкоб Пуллен стал игроком «Наполи»

Теги Баскетбол

Разыгрывающий Джейкоб Пуллен (33 года, 185 см) перешел в «Наполи».

Контракт рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне Пуллен выступал в Суперлиге Западной Азии за команду «Аль-Кувейт», его средняя результативность составила 16,5 очка за игру.

Пуллен имеет грузинский паспорт и выступал за сборную Грузии с 2012 по 2015 годы, американец становился участником чемпионатов Европы.

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