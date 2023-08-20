Купер Флэгг трехочковым попаданием перевел матч The Slam Summer Classic в овертайм

Теги НБА видео Баскетбол

Молодой американский форвард Купер Флэгг стал героем турнира The Slam Summer Classic.

16-летний Флэгг перевел игру в овертайм трехочковым попаданием на последней секунде основного времени матча. В дополнительное время команда Купера одержала победу со счетом 162:153.

Флэгг завершил матч эффектным данком с проносом мяча между ног.

В турнире участвовали многие восходящие звезды, такие как Иэн Джексон, Эй Джей Дибантса, Эйс Бейли и Дилан Харпер. Джексон стал MVP турнира, набрав 45 очков. Флэгг отметился 25 очками.

Флэгг на днях объявил, что перешел в класс, который выпустится из школы в 2024 году. Это позволит ему принять участие в драфте уже в 2025 году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

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1 комментарий

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Abdulla
Пацана давно "ведут", типа как Зайона. Он большая медийная звезда.
Но он умеет играть (и при таких-то габаритах), в отличие от условной медийной звезды Мака МакКлэнга.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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