Никола Йокич: «Когда играешь за Сербию, все по-другому»

Теги Денвер сборная Сербии НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич сравнил ощущения от игры в финальной серии НБА с выступлением за сборную Сербии на международных турнирах.

«Когда играешь за Сербию, все по-другому.

Всегда немного больше эмоций, адреналина. Вся страна болеет за вас. Это мечта любого игрока, когда-либо выступавшего за сборную.

Дело не в давлении, а в эмоциях. Можно сказать, немного другой уровень во всем», — сказал Йокич.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов

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3 комментария

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GGlushkov
Йокич: Сербия > НБА
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Misunderstood
Кстати Никола частенько вот так вот немного бросает тень на США, помню как после рождественского матча, у него спросил корреспондент, мод каково это играть в Рождество? Йокич такой, это не мое Рождество🌚 я думаю, что он все равно к сша относится по-особому в контексте того, что было
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