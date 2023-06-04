Никола Йокич: «Когда играешь за Сербию, все по-другому»
Центровой «Денвера» Никола Йокич сравнил ощущения от игры в финальной серии НБА с выступлением за сборную Сербии на международных турнирах.
«Когда играешь за Сербию, все по-другому.
Всегда немного больше эмоций, адреналина. Вся страна болеет за вас. Это мечта любого игрока, когда-либо выступавшего за сборную.
Дело не в давлении, а в эмоциях. Можно сказать, немного другой уровень во всем», — сказал Йокич.
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