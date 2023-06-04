Никола Йокич: «Когда играешь за Сербию, все по-другому»

Центровой « » сравнил ощущения от игры в финальной серии НБА с выступлением за сборную Сербии на международных турнирах.

«Когда играешь за Сербию, все по-другому.

Всегда немного больше эмоций, адреналина. Вся страна болеет за вас. Это мечта любого игрока, когда-либо выступавшего за сборную.

Дело не в давлении, а в эмоциях. Можно сказать, немного другой уровень во всем», — сказал Йокич.

Йокич и «Денвер» провели первый матч финала НБА на высоте – у «Хит» не было шансов