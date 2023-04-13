Литовский судья назначен на матч «Олимпиакос» – «Баскония», определяющий шансы «Жальгириса» на плей-офф. Евролига отреагировала

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Баскония Баскетбол

Литовский судья Гутис Вилиус назначен на заключительный матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» – «Баскония». В случае, если испанская команда потерпит поражение, «Жальгирис» гарантирует себе место в плей-офф победой над «Баварией».

Евролига отреагировала на общественный резонанс.

«Судьи назначаются с учетом критерия, согласно которому арбитры одной национальности с командами-участниками встречи не имеют права обслуживать матч.

Кроме того, главным критерием при назначении арбитров на матч Евролиги является выбор лучшей бригады на каждую игру. Наши судьи широко известны тем, что находятся на самом высоком уровне профессионализма в Европе, следуя одной из самых сложных программ обучения и мониторинга в мире, а процесс отбора в эту группу является очень требовательным с точки зрения компетентности и способности совершенствоваться по мере развития игры.

Честность судей баскетбольной Евролиги не должна вызывать никаких сомнений», – говорится в заявлении.

«Олимпиакос» примет «Басконию» cегодня в 21:00 по московскому времени.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Ни один вменяемый литовский рефери не будет рисковать своей карьерой ради выхода Жальгириса в плей-офф.
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