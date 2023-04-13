Литовский судья назначен на матч «Олимпиакос» – «Баскония», определяющий шансы «Жальгириса» на плей-офф. Евролига отреагировала

Литовский судья Гутис Вилиус назначен на заключительный матч регулярного чемпионата Евролиги «Олимпиакос» – « ». В случае, если испанская команда потерпит поражение, « » гарантирует себе место в плей-офф победой над «Баварией».

отреагировала на общественный резонанс.

«Судьи назначаются с учетом критерия, согласно которому арбитры одной национальности с командами-участниками встречи не имеют права обслуживать матч.

Кроме того, главным критерием при назначении арбитров на матч Евролиги является выбор лучшей бригады на каждую игру. Наши судьи широко известны тем, что находятся на самом высоком уровне профессионализма в Европе, следуя одной из самых сложных программ обучения и мониторинга в мире, а процесс отбора в эту группу является очень требовательным с точки зрения компетентности и способности совершенствоваться по мере развития игры.

Честность судей баскетбольной Евролиги не должна вызывать никаких сомнений», – говорится в заявлении.

« » примет «Басконию» cегодня в 21:00 по московскому времени.

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