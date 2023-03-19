Никола Йокич: «Нам стоит беспокоиться»

Центровой « » после поражения от « » (110:116), которое стало пятым в последних шести матчах, заявил, что команде пора задуматься.

«Что есть, то есть. Нам стоит беспокоиться. Мы должны постараться выиграть следующий матч.

Конечно, у нас проблемы с подборами. В первую очередь мне, а потом и всем остальным нужно лучше бороться за мяч. Даже когда нам удалось пару раз отзащищаться, мы не смогли забрать подбор, и соперник набрал легкие очки. Они сделали около 15 подборов в нападении, это очень много», – сказал Йокич.

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