Никола Йокич: «Нам стоит беспокоиться»

Теги Денвер Нью-Йорк НБА Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после поражения от «Нью-Йорка» (110:116), которое стало пятым в последних шести матчах, заявил, что команде пора задуматься.

«Что есть, то есть. Нам стоит беспокоиться. Мы должны постараться выиграть следующий матч.

Конечно, у нас проблемы с подборами. В первую очередь мне, а потом и всем остальным нужно лучше бороться за мяч. Даже когда нам удалось пару раз отзащищаться, мы не смогли забрать подбор, и соперник набрал легкие очки. Они сделали около 15 подборов в нападении, это очень много», – сказал Йокич.

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3 комментария

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Тёма Тёма
Ответ Роман Сприкут
В команде три максималки, вы о чём? Экономия как именно выражается?
Избавляться от других и строить состав вокруг Николы. Другие клубы как-то справлялись же.
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-2
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Роман Сприкут
Ответ Тёма Тёма
В первую очередь надо беспокоиться клубу, за довольно бездарно подобранный состав. Хотят экономить и тупить? Ок. Никола просто уйдет к неэкономным и более умным, когда закончится контракт.
В команде три максималки, вы о чём? Экономия как именно выражается?
+3
-2
+1
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Тёма Тёма
В первую очередь надо беспокоиться клубу, за довольно бездарно подобранный состав. Хотят экономить и тупить? Ок. Никола просто уйдет к неэкономным и более умным, когда закончится контракт.
+1
-5
-4
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