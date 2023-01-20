Эмил Райкович: «Зенит» – очень серьезный соперник»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с действующим обладателем трофея « ».

Армейцы в нынешнем сезоне идут без поражений.

«Зенит» – очень серьезный соперник. У них глубокий состав и хороший тренер, у них преемственность с прошлого сезона, больше нет проблем с травмами. Теперь, думаю, у них все игроки здоровы.

Полагаю, это будет очень интересная игра в отличной атмосфере. Надеюсь, мы будем счастливы по ее окончании», – заявил Райкович.

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