Алексей Покушевски пропустит как минимум 6-8 недель из-за перелома

Теги травмы НБА Оклахома-Сити Алексей Покушевски Баскетбол

Форвард «Оклахомы» Алексей Покушевски получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения и будет повторно обследован через 6-8 недель.

Покушевски, которому в понедельник исполнился 21 год, получил травму в первые минуты победной встречи с «Сперс» во вторник.

Отмечается, что при оптимистичном сценарии Покушевски может вернуться в середине февраля, а наиболее вероятным развитием событий является возвращение в марте или апреле.

В 31 матче сезона НБА Покушевски набирает в среднем 8,8 очка, 5,1 подбора, 2,0 передачи и 1,3 блок-шота.

Лука разрывает шаблоны НБА: уникальный трипл-дабл с 60 очками (60+21+10), возвращение с «-9» за 34 секунды и спасение под сирену

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2 комментария

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Алексей Виноградов
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Ответ Jazzzz
Все-таки, кашу в НБА надо кушать
кости от этого крепче не станут. Зайон вон кашу кушает будь здоров, а толку?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jazzzz
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Все-таки, кашу в НБА надо кушать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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