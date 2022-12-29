Форвард «Оклахомы» получил перелом большеберцовой кости левой ноги без смещения и будет повторно обследован через 6-8 недель.

Покушевски, которому в понедельник исполнился 21 год, получил травму в первые минуты победной встречи с «Сперс» во вторник.

Отмечается, что при оптимистичном сценарии Покушевски может вернуться в середине февраля, а наиболее вероятным развитием событий является возвращение в марте или апреле.

В 31 матче сезона НБА Покушевски набирает в среднем 8,8 очка, 5,1 подбора, 2,0 передачи и 1,3 блок-шота.

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