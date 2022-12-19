«Кингз» планируют продлить контракт Монте Макнэра в начале 2023 года

«Сакраменто» собирается продлить контракт с генеральным менеджером клуба Монте Макнэром. Ожидается, что официальное соглашение будет подписано в начале 2023 года, сообщает инсайдер Марк Стейн.

Трехлетний контракт Макнэра истекает по окончании сезона-2022/23.

«Кингз» находятся на 5-м месте в Западной конференции с результатом 16-12.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»