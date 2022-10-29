Эксперт Крис Мэнникс: «Скорее всего, это последний сезон Уэстбрука в НБА»

Эксперт Sports Illustrated Крис Мэнникс считает, что разыгрывающему будет трудно найти команду в следующем сезоне.

«Скорее всего, это последний сезон Рассела Уэстбрука в НБА», – заявил Мэнникс.

Контракт Уэстбрука с «Лейкерс» заканчивается следующим летом. На старте нынешнего сезона разыгрывающий набирает 12,3 очка, 4 передачи и 7 подборов в среднем за матч при реалиации 12,5% из-за дуги.

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