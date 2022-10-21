Куинси Эйси завершил карьеру и стал тренером команды G-лиги
32-летний тяжелый форвард Куинси Эйси завершил спортивную карьеру и стал тренером по развитию игроков в команде G-лиги «Техас Лэджендс».
Эйси провел семь сезонов в НБА, выступая за «Торонто», «Сакраменто», «Нью-Йорк», «Даллас», «Бруклин» и «Финикс».
В 2019 году американец отправился в Европу, где поиграл за «Маккаби Тель-Авив» и «Олимпиакос». В прошлом сезоне в матчах чемпионата Греции Эйси набирал в среднем 4,4 очка и 1,4 подбора.
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