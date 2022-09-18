Эван Фурнье – победах Франции в овертайме: «У нас сильный характер»

Один из лидеров сборной Франции Эван Фурнье прокомментировал недавние победы команды в овертайме в плей-офф Евробаскета-2022.

Франция обыграла Турцию в 1/8 финала (87:86, ОТ) и Италию в 1/4 финала (93:85, ОТ). В обоих случаях команда уступала 75:77 за несколько секунд до конца четвертой четверти.

«Это показывает, что у нас сильный характер. Мы никогда не бросаем играть и стараемся действовать в моменте. Выиграть у кого-то броском на последней секунде – это греческий стиль», – сказал Фурнье.

Сегодня Франция встретится в финале Евробаскета с Испанией.

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