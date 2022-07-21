Хосе Хуан Бареа официально завершил игровую карьеру

Чемпион НБА в составе «Мэверикс» официально завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет.

Последний сезон пуэрториканец провел в родной стране в составе «Кангрехерос де Сантурсе».

«Сейчас я готов. В прошлом году думал над этим и понял, что время еще не пришло. Но сейчас я могу сказать, что завершаю, и сделать это в согласии с собой. Я отдал все.

Очень здорово, что удалось завершить в Пуэрто-Рико. Я поиграл везде. Наслаждался последним сезоном вместе с друзьями», – сказал Бареа.

По словам Бареа, в будущем он будет рад присоединиться к «Кангрехерос де Сантурсе» в том или ином качестве.

«Прямо сейчас я беру паузу и отдыхаю от баскетбола, потому что ментально меня просто нет, я очень устал. Но да, в будущем хочу играть здесь какую-то роль. У нас хорошие отношения», – сказал Бареа.

178-сантиметровый Хосе Хуан не был выбран на драфте-2006 но пробился в НБА и играл в лиге в период с 2006 по 2020 годы.

Бареа – второй игрок в истории с ростом 180 см или ниже, который имеет на свое счету 15 сезонов в НБА.

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