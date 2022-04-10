77 матчей этого сезона завершились с разницей 30+ очков, это рекорд НБА

В нынешнем регулярном чемпионате НБА был установлен рекорд по количеству матчей, которые завершились с разницей в 30 и более очков.

Всего в сезоне-2021/22 было сыграно 77 таких встреч, на 18 больше предыдущего рекорда. Это 6,36% от общего количества матчей, причем до конца чемпионата показатель не упадет ниже 6,26%.

Ранее самый высокий процент матчей с разницей в 30 очков был зарегистрирован в сезоне-1971/72 – 6,17%. Таким образом, данный рекорд также будет побит в этом году.

проиграл 14 таких матчей в нынешнем сезоне, что является рекордом НБА среди клубов. Предыдущее «достижение» принадлежало , который уступил в 10 подобных встречах за весь сезон-1990/91.

Номера «0» и «00» – культовые в НБА, и теперь их могут брать даже одноклубники. Но раньше под нулями играли только фрики и пижоны