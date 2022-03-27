Ростислав Вергун: «У наших лидеров была великолепная возможность проявить себя, но ничего не получилось»

Главный тренер «Цмоки-Минск» отметил влияние характера на результат команды в матче против (64:72) Лиги ВТБ.

«Есть такое понятие — ответственность. И ценность игрока заключается в том, чтобы под давлением он мог показывать свои лучшие качества. Если, проигрывая 20 очков, ты играешь хорошо и раскрепощенно, то это не доказывает, что ты сделал какой-то качественный шаг в своем развитии. В такой игре, как сегодня, у наших лидеров была великолепная возможность проявить себя. К сожалению, у нас не получилось показать свою игру, свой лучший баскетбол. Результат закономерен: соперник переиграл нас практически во всех основных компонентах. Спасибо болельщикам за поддержку», – сказал Вергун.

находится на десятом месте в таблице и сохраняет шансы на попадание в плей-офф Лиги ВТБ.

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