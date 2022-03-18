Кентукки сенсационно проиграл Сент-Питеру в первом раунде турнира NCAA

Посеянный под 2-м номером Кентукки Джона Калипари в четверг потерпел сенсационное поражение от 15-й команды в посеве Сент-Питера (79:85 ОТ) в первом раунде турнира NCAA.

Сент-Питер стал лишь 10-й командой с 15-м посевом, которая выиграла в первом раунде турнира NCAA после его расширения до 64 участников в 1985 году.

Коэффициент на победу Сент-Питера составлял +18,5. Последняя победа в NCAA при подобном раскладе была зафиксирована в 1997 году.

Кентукки перед этим выиграл 30 матчей подряд против команд, которые имели посев от 10-го и выше.

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