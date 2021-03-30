Майк Джеймс, Гриффин, Ирвинг и Дюрэнт организовали шикарный быстрый отрыв в стиле «Гарлем Глобтроттерс»

Баскетболисты «Бруклина» отметились потрясающим моментом в последнем матче регулярного чемпионата-20/21 против (123:109) 16 мая.

Эпизод произошел в конце 2-й четверти встречи.

После перехвата форвард «Нетс» Блейк Гриффин запустил быстрый отрыв «слепой» передачей из-за спины. Далее разыгрывающий в одно касание доставил мяч бывшему защитнику ЦСКА , который идеально подвесил мяч от щита – форварду «Нетс» оставалось завершить атаку эффектным данком.

Чтобы организовать результативную атаку, игрокам «Бруклина» понадобилось всего около 3 секунд.

Подопечные Стива Нэша заняли 2-е место на Востоке и в плей-офф встретятся с победителем матча плей-ин между «Бостоном» и «Вашингтоном».

Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?