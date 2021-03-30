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    Майк Джеймс, Гриффин, Ирвинг и Дюрэнт организовали шикарный быстрый отрыв в стиле «Гарлем Глобтроттерс»

    Теги Кливленд Бруклин НБА видео Кевин Дюрэнт Блэйк Гриффин Кайри Ирвинг Майк Джеймс 1990 Баскетбол

    Баскетболисты «Бруклина» отметились потрясающим моментом в последнем матче регулярного чемпионата-20/21 против «Кливленда» (123:109) 16 мая.

    Эпизод произошел в конце 2-й четверти встречи.

    После перехвата форвард «Нетс» Блейк Гриффин запустил быстрый отрыв «слепой» передачей из-за спины. Далее разыгрывающий Кайри Ирвинг в одно касание доставил мяч бывшему защитнику ЦСКА Майку Джеймсу, который идеально подвесил мяч от щита Кевину Дюрэнту – форварду «Нетс» оставалось завершить атаку эффектным данком.

    Чтобы организовать результативную атаку, игрокам «Бруклина» понадобилось всего около 3 секунд.

    Подопечные Стива Нэша заняли 2-е место на Востоке и в плей-офф встретятся с победителем матча плей-ин между «Бостоном» и «Вашингтоном».

    Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?

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