Майк Джеймс, Гриффин, Ирвинг и Дюрэнт организовали шикарный быстрый отрыв в стиле «Гарлем Глобтроттерс»

Баскетболисты «Бруклина» отметились потрясающим моментом в последнем матче регулярного чемпионата-20/21 против «Кливленда» (123:109) 16 мая.
Эпизод произошел в конце 2-й четверти встречи.
После перехвата форвард «Нетс» Блейк Гриффин запустил быстрый отрыв «слепой» передачей из-за спины. Далее разыгрывающий Кайри Ирвинг в одно касание доставил мяч бывшему защитнику ЦСКА Майку Джеймсу, который идеально подвесил мяч от щита Кевину Дюрэнту – форварду «Нетс» оставалось завершить атаку эффектным данком.
Чтобы организовать результативную атаку, игрокам «Бруклина» понадобилось всего около 3 секунд.
Подопечные Стива Нэша заняли 2-е место на Востоке и в плей-офф встретятся с победителем матча плей-ин между «Бостоном» и «Вашингтоном».
Суперзвездный «Бруклин» хочет устроить революцию в НБА – стать чемпионом, не защищаясь. Но что мы знаем о них перед плей-офф?