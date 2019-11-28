НБА. «Милуоки» выиграл у «Далласа», «Лейкерс» были сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты

В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 8 матчей.
«Милуоки» Янниса Адетокумбо выиграл дома у «Далласа» Луки Дончича (112:109). Действующие чемпионы «Лейкерс» продлили победную серию до пяти матчей, обыграв на своей площадке «Новый Орлеан» (112:95).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 января, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (21 + 8 передач), Тиг (17), Смарт (14), Томпсон (4 + 11 подборов), Г. Уильямс (2) – старт; Оджелей (18), Притчард (16), Грин (10), Тайс (8 + 10 подборов), Фалл (6), Несмит (5), Уотерс (3).
- Дата проведения
- 16 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Драммонд (33 + 23 подбора), Осман (25), Нэнс (14 + 9 подборов), Окоро (13), Дотсон (13) – старт; Стивенс (6), Макги (2), Уэйд (0).
- Дата проведения
- 16 января, 03.30, «Fiserv Forum»
- Милуоки
- Я. Адетокумбо (31 + 9 подборов + 5 потерь), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Холидэй (16), Б. Лопес (11 + 11 подборов), Дивинченцо (6) – старт; Портис (8 + 13 подборов), Огастин (7), Т. Адетокумбо (5), Форбс (3), Коннотон (0).
- Даллас
- Дончич (28 + 9 подборов + 13 передач), Хардуэй (22), Порзингис (15 + 10 подборов), Коули-Стайн (11 + 11 подборов), Айванду (3) – старт; Джонсон (13), Берк (13), Марьянович (2), Терри (2), Грин (0).
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Дорт (21 + 8 подборов + 6 перехватов), Роби (14), Бэйзли (9), Хилл (8) – старт; Уильямс (14), Мускала (11), Маледон (10), Покушевски (5), Диалло (2).
- Дата проведения
- 16 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Митчелл (26), Богданович (17), Конли (15 + 8 передач), Гобер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7) – старт; Кларксон (16 + 7 подборов), Ньянг (10), Они (6), Фэйворс (2), Хьюз (2), Азубуйке (0), Харрисон (0).
- Дата проведения
- 16 января, 06.00, «Staples Center»
- Лейкерс
- Джеймс (21 + 8 подборов + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Шредер (12), Марк Газоль (5) – старт; Харрелл (16), Кузма (11 + 13 подборов), Карузо (9), М-ф Моррис (5), Маккинни (0), Кук (0), Хортон-Такер (0), Мэттьюз (0).
- Дата проведения
- 16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Бэгли (20), Холмс (17), Фокс (14), Барнс (14), Хилд (9) – старт; Мету (10 + 8 подборов), Робинсон (5), Халибертон (5), Джеймс (4), Вудард (2), Джозеф (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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