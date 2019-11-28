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    НБА. «Милуоки» выиграл у «Далласа», «Лейкерс» были сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты

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    В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 8 матчей.

    «Милуоки» Янниса Адетокумбо выиграл дома у «Далласа» Луки Дончича (112:109). Действующие чемпионы «Лейкерс» продлили победную серию до пяти матчей, обыграв на своей площадке «Новый Орлеан» (112:95).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Орландо 124:97 (34:28, 26:20, 28:24, 36:25)
    Дата проведения
    16 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча
    Бостон
    Браун (21 + 8 передач), Тиг (17), Смарт (14), Томпсон (4 + 11 подборов), Г. Уильямс (2) – старт; Оджелей (18), Притчард (16), Грин (10), Тайс (8 + 10 подборов), Фалл (6), Несмит (5), Уотерс (3).
    Орландо
    Гордон (17), Бэйкон (15 + 8 подборов), Энтони (15 + 5 потерь), Вучевич (15), Эннис (2) – старт; Берч (12 + 12 подборов), Боун (9), Росс (6), Кларк (3), Мане (3).

    Кливленд – Нью-Йорк 106:103 (28:25, 29:30, 23:25, 26:23)
    Дата проведения
    16 января, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Драммонд (33 + 23 подбора), Осман (25), Нэнс (14 + 9 подборов), Окоро (13), Дотсон (13) – старт; Стивенс (6), Макги (2), Уэйд (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (28 + 6 передач), Барретт (20), Пэйтон (9), Робинсон (5), Буллок (4) – старт; Куикли (23), Нокс (6), Ноэл (4 + 6 блок-шотов), Топпин (2), Риверс (2).

    Милуоки – Даллас 112:109 (30:23, 25:24, 29:34, 28:28)
    Дата проведения
    16 января, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча
    Милуоки
    Я. Адетокумбо (31 + 9 подборов + 5 потерь), Миддлтон (25 + 8 подборов + 6 передач), Холидэй (16), Б. Лопес (11 + 11 подборов), Дивинченцо (6) – старт; Портис (8 + 13 подборов), Огастин (7), Т. Адетокумбо (5), Форбс (3), Коннотон (0).
    Даллас
    Дончич (28 + 9 подборов + 13 передач), Хардуэй (22), Порзингис (15 + 10 подборов), Коули-Стайн (11 + 11 подборов), Айванду (3) – старт; Джонсон (13), Берк (13), Марьянович (2), Терри (2), Грин (0).

    Миннесота – Мемфис 0:0 (:)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Чикаго 127:125 OT (22:30, 28:38, 37:27, 31:23, 9:7)
    Дата проведения
    16 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (33 + 10 передач), Дорт (21 + 8 подборов + 6 перехватов), Роби (14), Бэйзли (9), Хилл (8) – старт; Уильямс (14), Мускала (11), Маледон (10), Покушевски (5), Диалло (2).
    Чикаго
    Лавин (35 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Уайт (22 + 9 подборов + 7 передач), Маркканен (16), Картер (16 + 11 подборов), Уильямс (14 + 7 подборов) – старт; Темпл (8), Портер (8 + 8 подборов), Валентайн (4), Янг (2).

    Юта – Атланта 116:92 (33:23, 28:23, 26:28, 29:18)
    Дата проведения
    16 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Митчелл (26), Богданович (17), Конли (15 + 8 передач), Гобер (15 + 13 подборов + 4 блок-шота), О'Нил (7) – старт; Кларксон (16 + 7 подборов), Ньянг (10), Они (6), Фэйворс (2), Хьюз (2), Азубуйке (0), Харрисон (0).
    Атланта
    Реддиш (20), Капела (16 + 11 подборов), Хантер (14), Коллинз (13), Янг (4 + 7 передач) – старт; Хертер (10), Гудвин (4), Оконгву (4), Снелл (3), Фернанду (2), Хилл (2), Рондо (0).

    Лейкерс – Новый Орлеан 112:95 (20:28, 37:30, 27:16, 28:21)
    Дата проведения
    16 января, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Лейкерс
    Джеймс (21 + 8 подборов + 11 передач), Дэвис (17), Колдуэлл-Поуп (16), Шредер (12), Марк Газоль (5) – старт; Харрелл (16), Кузма (11 + 13 подборов), Карузо (9), М-ф Моррис (5), Маккинни (0), Кук (0), Хортон-Такер (0), Мэттьюз (0).
    Новый Орлеан
    Уильямсон (21 + 12 подборов), Ингрэм (20), Александер-Уокер (12 + 5 потерь), Харт (7), Адамс (4 + 7 подборов) – старт; Редик (12), Хэйс (8), Бледсоу (7), Льюис (4), Маршалл (0), Мелли (0).

    Сакраменто – Клипперс 100:138 (31:34, 30:35, 16:37, 23:32)
    Дата проведения
    16 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Бэгли (20), Холмс (17), Фокс (14), Барнс (14), Хилд (9) – старт; Мету (10 + 8 подборов), Робинсон (5), Халибертон (5), Джеймс (4), Вудард (2), Джозеф (0).
    Клипперс
    Ленард (27 + 6 передач), Джордж (26), Джексон (11), Батюм (6), Ибака (6) – старт; М-с Моррис (18), Кеннард (14 + 6 передач), Мэнн (13 + 9 подборов), Зубац (6 + 7 подборов), Коффи (5), Отуру (4), Кабенгеле (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Существует ли феномен «горячей руки» в баскетболе? (А это важная проблема сразу для нескольких научных дисциплин)

    Самое объективное, что есть в НБА – статистика. А вы знаете, что ее до сих пор ведут вручную и помогают игрокам своей команды?

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