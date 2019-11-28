НБА. «Милуоки» выиграл у «Далласа», «Лейкерс» были сильнее «Нового Орлеана» и другие результаты

В пятницу, 15 января, в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 8 матчей.

Янниса Адетокумбо выиграл дома у Луки Дончича (112:109). Действующие чемпионы продлили победную серию до пяти матчей, обыграв на своей площадке (112:95).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Существует ли феномен «горячей руки» в баскетболе? (А это важная проблема сразу для нескольких научных дисциплин)

Самое объективное, что есть в НБА – статистика. А вы знаете, что ее до сих пор ведут вручную и помогают игрокам своей команды?