«Сперс» последними в НБА сделали заявление по протестам в США и объяснили, с чем связано молчание

«Сперс» сделали официальное заявление в связи с протестами против расовой несправедливости после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

«Сан-Антонио» выпустил серию видео, в которых сотрудники клуба рассказывают о проявлениях расизма.

«Сперс» подверглись критике в связи с тем, что не выступали с официальной позицией по протестам. Техасцы стали последними представителями , кто поддержал призывы бороться против неравенства.

В пояснении к видео отмечает, что задержка связана со стремлением «выслушать» и оценить ситуацию.

«Мы слушаем. Мы призываем вас сделать то же самое.

Это истории о том, как расизм влияет на нашу организацию. Это первый шаг к нашему обязательству стремиться изменять ситуацию, начиная с нашего сообщества, и в то же время согласие с тем, что проблема носит системный характер», – говорится в сообщении клуба.

Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?

We are listening. We invite you to do the same.



These are stories of how racism impacts our organization. This is the first step towards our commitment to help create impactful change starting with our community, while also acknowledging that this issue is systemic. #SpursVoices pic.twitter.com/ZBYDkRv2hi