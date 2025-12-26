Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
26 декабря в чемпионате Франции пройдут восемь матчей.
«Нантер» сыграет с «Парижем», «Бурк» примет «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 11-2, Париж – 9-3, Виллербан – 10-3, Нантер – 9-4, Бурк – 9-4, Страсбур – 8-4, Ле-Ман – 8-5, Элан Шалон – 7-6, Шоле – 6-7, Нанси – 6-7, Дижон – 6-7, Булазак – 4-8, Лимож – 4-9, Гравлин-Дюнкерк – 3-10, Сен-Кантен – 2-11, Ле-Портель – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
