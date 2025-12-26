Девять трехочковых Джамала Мюррэя (35 очков) стали рекордными для матчей на Рождество
Мюррэй вписал свое имя в историю рождественских матчей.
Защитник «Денвера» Джамал Мюррэй стал одним из героев игры против «Миннесоты» (победа в овертайме 142:138), набрав 35 очков, 2 подбора и 10 передач.
Канадец реализовал 9 трехочковых (из 18 попыток), что стало рекордом матчей НБА на Рождество.
Мюррэй также присоединился к Луке Дончичу и Трэйси Макгрэйди в списке игроков с 35+ очками, 10+ передачами и 5+ трехочковыми в рождественском матче.
