Единая лига ВТБ. «Пари НН» встретится с «Самарой»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Пари НН» (9) примет «Самару» (11). Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 15-2, УНИКС – 15-2, Зенит – 11-6, Бетсити Парма – 11-6, Локомотив-Кубань – 11-6, МБА-МАИ – 9-8, Уралмаш – 6-10, Енисей – 6-10, Пари Нижний Новгород – 4-12, Автодор – 4-14, Самара – 0-16. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.