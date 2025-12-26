Батлер о перепалке Грина и Керра: Меня это даже возбудило немного.

Звездный форвард «Голден Стэйт » Джимми Батлер прокомментировал недавнюю ссору между главным тренером Стивом Керром и форвардом Дрэймондом Грином .

«Это часть игры. Когда вы столько лет проводите рядом, споры неизбежны. Не может же быть всегда тихо. И это нормально, когда два яростных бойца, которые уже побеждали вместе, хотят продолжать побеждать.

Мы понимаем, что к чему. Я просто смотрю и думаю: «Ну да, ладно, я ожидал, что такое может случиться». Это нормально. Мы движемся дальше.

Мне нравится, когда они кричат друг на друга. Это меня даже немного возбудило, не буду врать. Мне это нравится. Мне нравится конфронтация. Это для нас полезно», – поделился Батлер своими выводами из инцидента, вызвав смех у собравшихся журналистов.