Проход Донована Митчелла с данком через О Джи Ануноби и трехочковый Энтони Эдвардса на овертайм стали лучшими моментами рождественского дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 25 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Энтони Эдвардс («Миннесота»), защитник Донован Митчелл и защитник Джейлон Тайсон (оба – «Кливленд»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
