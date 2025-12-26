  • Спортс
Джейлен Уильямс о проблемах в играх против «Сперс»: «У них есть 226-сантиметровый парень, перекрывающий кучу пространства на площадке»

Уильямс отметил главную силу «Сперс».

После третьего за две недели поражения от «Сан-Антонио» звезду «Оклахомы» Джейлена Уильямса спросили, почему «Тандер» не удается справиться со «шпорами».

– Что такого делает «Сан-Антонио», что рушит вашу игру?

– Эм… У них есть парень, рост которого 226 сантиметров, и который перекрывает кучу пространства на площадке.

Уильямс, очевидно, имеет в виду центрового Виктора Вембаньяму, который в рождественском матче снова вошел в игру со скамейки запасных, проведя на паркете 26 минут и набрав 19 очков (6 из 12 с игры), 11 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джейлена Уильямса
