0

Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»

26 декабря в чемпионате Турции пройдет один матч.

«Тофаш» примет «Бахчешехир».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 12-0, Фенербахче – 10-2, Бахчешехир – 10-2, Тюрк Телеком – 8-4, Галатасарай – 7-5, Трабзонспор – 7-5, Анадолу Эфес – 7-5, Тофаш – 6-6, Эсенлер Эроспор – 6-6, Бурсаспор – 5-7, Петким Спор – 5-7, Мерсин – 4-7, Меркезефенди – 4-8, Маниса – 3-9, Каршияка – 2-10, Бююкчекмедже – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Турции
результаты
logoБахчешехир
logoТофаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: «Мы не можем в Европе играть 5 матчей за 9 дней с 4 перелетами, игроки полностью истощены»
24 декабря, 11:08
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Бююкчекмедже»
22 декабря, 18:44
Карлес Дуран станет главным тренером турецкого «Мерсина»
19 декабря, 13:33
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
21 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
35 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
42 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
50 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
35 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09
Жоан Пеньярройя: «Образ команды должен полностью измениться. Болельщики «Партизана» должны получать удовольствие от игры»
вчера, 14:31