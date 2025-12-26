0

Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня пройдут три матча регулярного сезона Евролиги.

«Монако» (6) встретится с испанским «Реалом» (7), итальянский «Виртус» (13) примет греческий «Олимпиакос» (10).

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-5, Панатинаикос Греция – 12-6, Барселона Испания – 12-6, Валенсия Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 11-6, Монако – 10-7, Реал Испания – 10-7, Жальгирис Литва – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Олимпиакос Греция – 9-7, Дубай ОАЭ – 9-9, Милан Италия – 9-9, Виртус Италия – 8-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 7-10, Партизан Сербия – 6-11, Анадолу Эфес Турция – 6-12, Баскония Испания – 6-12, Париж Франция – 6-12, Бавария Германия – 5-13, Виллербан Франция – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
