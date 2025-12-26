Джей Джей Редик: «У нас сейчас нет жажды борьбы. Нет желания, чтобы вести себя как профессионалы»

Редик раскритиковал своих игроков.

После разгрома от «Хьюстона » (96:116) главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик публично усомнился в профессионализме своих подопечных.

«У нас сейчас нет настоящей жажды борьбы. И это больше всего и беспокоит. Не хватает желания делать то, что необходимо. Нет желания, чтобы вести себя как профессионалы.

Тренировка в субботу – я предупредил парней – будет жесткой. И разбор будет неприятным. Я не собираюсь провести в таком духе еще 53 игры.

Сегодня все упиралось в два слова: «желание» и «дисциплина». Когда у нас присутствуют оба этих компонента, мы – хорошая команда. Когда нет – мы просто ужасны. Сегодня мы были отвратительны. И это началось прямо с первой секунды», – высказался Редик.

В своей 29-й игре сезона (19 побед, 10 поражений) «Лейкерс» практически не оказывали сопротивления. «Рокетс» уже в первой четверти вырвались вперед на 14 очков и больше не отдавали лидерство. Более того, они даже не позволили сопернику приблизиться, сохраняя двузначный отрыв на протяжении всей второй половины встречи.

Это поражение стало для «Лейкерс » третьим подряд и шестым в последних десяти матчах.