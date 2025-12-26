Никола Йокич собрал линейку из 55 очков, 15 подборов и 15 передач, став первым в истории НБА
Йокич снова вписал свое имя в историю НБА.
В рождественском матче против «Миннесоты», закончившемся победой «Денвера» в овертайме со счетом 142:138, звездный центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл, набрав 56 очков (15 из 21 с игры, 4 из 6 трехочковых, 22 из 23 штрафных), 16 подборов и 15 передач.
Трехкратный MVP лиги стал первым игроком в истории, кому удалось собрать линейку из 55 очков, 15 подборов и 15 передач.
Йокич также оказался третьим, на чьем счету есть несколько трипл-даблов в играх на Рождество (2). Кроме серба подобным могут похвастаться только Расселл Уэстбрук (2) и Оскар Робертсон (4).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости