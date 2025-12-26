  • Спортс
13

Шэй Гилджес-Александер: «Нельзя проиграть одной команде три раза подряд, если они не лучше тебя»

Гилджес-Александер признал, что «Сперс» лучше «Тандер».

После проигрыша «Сан-Антонио» в рождественском матче (102:117) лидер «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер отметил, что такая серия поражений от одного и того же соперника не может быть случайностью.

«Нам нужно становиться лучше как коллективу. Нельзя проиграть одной команде три раза подряд за короткий промежуток, если они не лучше тебя. Нам нужно совершенствоваться... если мы хотим достичь нашей главной цели», – сказал Гилджес-Александер.

Ранее «Сперс» были сильнее «Тандер» в полуфинале кубка НБА 14 декабря и позавчера, 24 декабря, на домашней арене.

Сегодня действующий MVP был самым результативным игроком команды с 22 очками (7 из 19 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
