20

Никола Йокич набрал 18 очков в овертайме, установив новый рекорд НБА

Йокич стал рекордсменом НБА по очкам в овертайме.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич записал на свой счет 18 очков в овертайме рождественского матча против «Миннесоты», который закончился победой «Наггетс» (142:138).

Тем самым Йокич побил рекорд лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри, который в 2016 году набрал 17 очков в дополнительной 5-минутке. Результат серба является лучшим как в истории регулярных сезонов, так и плей-офф.

В овертайме игры с «Вулвс» Йокич забил 3 из 3 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 10 из 11 штрафных, завершив исторический вечер с 56 очками, 16 подборами и 15 передачами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
logoДенвер
logoМиннесота
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoНикола Йокич
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Девять трехочковых Джамала Мюррэя (35 очков) стали рекордными для матчей на Рождество
сегодня, 08:01Видео
Никола Йокич собрал линейку из 55 очков, 15 подборов и 15 передач, став первым в истории НБА
сегодня, 07:15Видео
Трехочковый с разворота от Энтони Эдвардса перевел матч с «Денвером» в овертайм
сегодня, 06:30Видео
Главные новости
Шакил О’Нил разнес экран в студии ESPN
21 минуту назадВидео
Кендрик Перкинс: «Почему «Лейкерс» не выкладываются на площадке? Они не слушают и не уважают Джей Джей Редика»
35 минут назад
«Бруклин» научился защищаться. Йокич – MVP». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
42 минуты назадФото
Кевин О’Коннор: «Лейкерс» точно не избежать обменов»
50 минут назад
Кендрик Перкинс: «Не ожидал, что кто-то сможет так унизить «Тандер»
сегодня, 13:59
Джейк Ларэвиа: «В «Лейкерс» сейчас разлад»
сегодня, 13:56
Кендрик Перкинс: «Никола Йокич – самый мастеровитый центровой всех времен и член первой исторической сборной белых парней»
сегодня, 13:48
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич не упирался в защите и вернулся к постоянным жалобам арбитрам»
сегодня, 13:25
Виктор Вембаньяма: «Это как серия плей-офф. Мы выиграли у «Тандер» 3 раза, многое выяснили в тактическом плане»
сегодня, 13:14
Евролига. «Монако» примет «Реал», «Виртус» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
8 игроков «Панатинаикоса» выбыли из строя из-за гриппа, матч с «Марусси», скорее всего, будет перенесен
35 минут назад
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Мегой», «Дубай» примет КРКА
сегодня, 13:00
Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Бахчешехиром»
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Париж», «Бурк» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 13:00
Антон Юдин о поражении от ЦСКА: «Опять дали слишком много свободы Мело Тримблу»
вчера, 21:12
Йовица Арсич после поражения от «Пармы»: «Нам нужно было выходить на площадку с большей энергией»
вчера, 17:51
Евгений Пашутин после победы над «Енисеем»: «Мы проигрывали подбор. В этом аспекте нам нужно добавлять»
вчера, 17:38
«Минуты – лучший тренер для развития игрока». Нолан Траоре может получить больше времени в «Бруклине» после уверенной игры против «Торонто»
вчера, 17:26
Антон Юдин перед матчем с ЦСКА: «У нас есть все шансы на выход из группы. Наша задача – победа в этой конкретной игре»
вчера, 15:26
Мацей Лампе: «В «Химках» я подписал трехлетний контракт на 9 миллионов – самый большой для игроков моего возраста»
вчера, 15:09