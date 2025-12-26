Никола Йокич набрал 18 очков в овертайме, установив новый рекорд НБА
Йокич стал рекордсменом НБА по очкам в овертайме.
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич записал на свой счет 18 очков в овертайме рождественского матча против «Миннесоты», который закончился победой «Наггетс» (142:138).
Тем самым Йокич побил рекорд лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри, который в 2016 году набрал 17 очков в дополнительной 5-минутке. Результат серба является лучшим как в истории регулярных сезонов, так и плей-офф.
В овертайме игры с «Вулвс» Йокич забил 3 из 3 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 10 из 11 штрафных, завершив исторический вечер с 56 очками, 16 подборами и 15 передачами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Associated Press
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости