Энтони Эдвардс заработал удаление в овертайме за указание в сторону судей

Эдвардс был вынужден покинуть площадку, получи удаление.

Звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс не смог помочь своей команде в концовке овертайма игры против «Денвера », так как получил техническое замечание за указание в сторону судьи. «Технарь» стал вторым, что означает автоматическое удаление.

«Вулвс» проиграли матч (138:142), ведя 9 очков в дополнительной 5-минутке. На счету Эдвардса итоговые 44 очка (14 из 25 с игры), 6 подборов и 3 передачи.