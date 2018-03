На игровых майках появится реклама приложения для знакомств Bumble, сообщает Bleacher Report.

Стороны ставят своей задачей «продвижение гендерного равенства».

This partnership is more than a patch.

Proud to stand with @Bumble for diversity and gender equality.

We are #StrongerWithHer.



For more info, please visit: https://t.co/1CRln6I2Xk pic.twitter.com/S7hHUk8ek3