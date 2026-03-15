Кендрик Перкинс: Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола.

Экс-игрок НБА Кендрик Перкинс сравнил разыгрывающего «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера с легендарным певцом Майклом Джексоном.

«Шэй – Майкл Джексон баскетбола. Он – настоящий артист, и каждый его сезон – как новый платиновый альбом. Говоря о вхождении в элитную компанию, в прошлом году он присоединился к Майклу Джордану как единственный игрок, набирающий в среднем 30 очков при точности выше 50% на протяжении трех сезонов подряд. И угадайте что? В этом году он снова повторяет этот подвиг – четвертый сезон подряд с более чем 30 очками и точностью свыше 50% с игры.

Сейчас его реализация бросков с игры составляет 55%. Он лидирует по количеству сложных двухочковых бросков, выполненных под давлением. Я никогда в жизни не видел защитника, который был бы настолько универсален и эффективен на всех трех уровнях атаки», – заявил Перкинс.