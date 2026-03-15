Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»

Саша Везенков выступил с эмоциональным обращением после гибели болельщика ПАОКа.

Форвард «Олимпиакоса» Саша Везенков выступил с эмоциональным обращением после трагедии в Салониках, где перед матчем «Ариса» и ПАОКа был убит 20-летний болельщик.

«Я хотел бы начать с того, что происходящее в Греции – печально, и я считаю, что каждый из нас, с той позиции, которую мы занимаем, несет ответственность за то, чтобы высказаться. Потому что сколько еще будут гибнуть невинные жизни просто из‑за того, что кому‑то не нравится футболка, которую носит другой человек, или команда, за которую он болеет?

Мы приходим на стадионы, и все говорят: «Пусть это будет в последний раз». Мы все соблюдаем минуту молчания, а потом это снова происходит – почему? За последние годы мы сталкивались с этим много раз. Мать ждет дома, пока ее ребенок вернется, а он так и не приходит. Мать теряет своего ребенка просто потому, что он пошел посмотреть игру.

Спорт – для этих детей, которых вы здесь видите. Он призван объединять людей, заполнять стадионы и арены, чтобы мы все могли получать удовольствие. Реальность такова, что одна команда выиграет, а другая проиграет. В один год кто‑то будет показывать хорошие результаты, в следующий – может и нет. Не все могут побеждать. Но проблема не в победе или поражении – проблема в том, чтобы понять, сколько еще молодых людей будут лишаться жизни во имя команды, за которую они болеют.

Я не знаю, кто должен вмешаться. Я не знаю, что нужно сделать. Я не тот человек, который несет за это ответственность. Я просто почувствовал, что должен это сказать, потому что мы действительно играем в баскетбол для людей. Мы хотим, чтобы люди приходили на арены, хотим, чтобы они были заполнены – болельщики нашей команды и других команд тоже. Но это печально и несправедливо, и каждый должен задуматься о своей ответственности», – заявил лидер «Олимпиакоса ».