Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли три матча.
28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» уверенно обыграть АЕК, «Паниониос» уступил «Олимпиакосу».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 16-4, АЕК – 14-5, ПАОК – 11-6, Арис – 10-7, Перистери – 10-9, Ираклис – 8-11, Промитеас – 7-12, Миконос – 7-12, Колоссос – 6-13, Марусси – 4-16, Кардицас – 5-14, Паниониос – 5-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
