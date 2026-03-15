Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли три матча.

28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» уверенно обыграть АЕК, «Паниониос» уступил «Олимпиакосу». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 20-0, Панатинаикос – 16-4, АЕК – 14-5, ПАОК – 11-6, Арис – 10-7, Перистери – 10-9, Ираклис – 8-11, Промитеас – 7-12, Миконос – 7-12, Колоссос – 6-13, Марусси – 4-16, Кардицас – 5-14, Паниониос – 5-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.