Центровой «Детройта » Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из-за растяжения икроножной мышцы левой ноги. Главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф сообщил, что команда не будет форсировать восстановление 24-летнего игрока.

«Он уже сталкивался с этой проблемой, но со временем она усугублялась. В последней игре он доиграл через боль, и, думаю, было заметно, что в концовке он щадил эту ногу. Мы подойдем к лечению основательно и не будем торопиться», – заявил Бикерстафф.

В текущем сезоне Айзейя Стюарт сыграл 55 матчей, набирая в среднем 10 очков, 5,1 подбора и 1,6 блок-шота за игру. «Пистонс» с результатом 48-18 лидируют на Востоке.