Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы

Центровой «Детройта» Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из-за растяжения икроножной мышцы левой ноги. Главный тренер «Пистонс» Джей Би Бикерстафф сообщил, что команда не будет форсировать восстановление 24-летнего игрока.

«Он уже сталкивался с этой проблемой, но со временем она усугублялась. В последней игре он доиграл через боль, и, думаю, было заметно, что в концовке он щадил эту ногу. Мы подойдем к лечению основательно и не будем торопиться», – заявил Бикерстафф.

В текущем сезоне Айзейя Стюарт сыграл 55 матчей, набирая в среднем 10 очков, 5,1 подбора и 1,6 блок-шота за игру. «Пистонс» с результатом 48-18 лидируют на Востоке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница репортера Омари Санкофа в соцсети X
Можно и до начала ПО в лазарете продержать и дать нормально восстановиться, в регулярке его помощь уже не сильно нужна и так уверенно идут.
НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие результаты
сегодня, 07:14
Кейд Каннингем забросил сумасшедший трехочковый, улетая в аут, но попадание не засчитали
14 марта, 07:31Видео
В НБА новая математика: теперь считают не трехочковые, а владения
14 марта, 06:30
Пол Пирс: «Миннесоте» не хватает ветерана с чемпионским опытом»
23 минуты назад
«Миннесота» или «Мемфис» могут переехать в Восточную конференцию при расширении НБА
57 минут назад
НБА проведет голосование по расширению. Лас-Вегас и Сиэтл могут получить команды к 2028 году
сегодня, 13:29
Стефен Карри все еще намерен сыграть в текущем сезоне: «Если нам есть за что бороться, мы играем»
сегодня, 12:23
Яннис Адетокумбо не планирует проходить обследование колена: «Меня это особо не беспокоит»
сегодня, 12:03
Джоэл Эмбиид пропустил ровно столько же матчей, сколько сыграл за всю карьеру (465)
сегодня, 11:49
Даг Кристи заявил, что «Сакраменто» никогда не будет «танковать», пока он работает в клубе
сегодня, 11:33
Постер-данки Янниса Адетокумбо и Уилла Ричарда стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:08Видео
Яннис Адетокумбо стал рекордсменом НБА по количеству игр с 30+ очками, 10+ подборами и 5+ передачами, обойдя Оскара Робертсона
сегодня, 09:24
«Да это же ИИ, меня уже задолбало ее видеть 😂». Чет Холмгрен не похож сам на себя в заставке ESPN
сегодня, 09:05Фото
Данки Никиты Курбанова и Тайрона Брюэра – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
12 минут назадВидео
Сильвен Франсиско намерен попробовать свои силы в НБА
41 минуту назад
Хаджибегович, Брюэр, Абдулбасиров, Мун и Вольхин – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 13:05
Дрю Юбенкс перенесет операцию на пальце
сегодня, 12:40
Короткометражка, спродюсированная Стивом Керром, получила премию «Оскар»
сегодня, 11:18
Душко Вуйошевич госпитализирован из-за проблем с сердцем и пересаженной почкой
сегодня, 09:50
В Общественной палате предложили временно запретить клубам, финансируемым государством, подписывать иностранных игроков
сегодня, 08:03
Санти Альдама получит ортобиологическую инъекцию в колено и пропустит неопределенное время
сегодня, 06:59
Ви Джей Эджкомб повис на кольце и прокрутился на 360 градусов после смазанного данка
сегодня, 06:24Видео
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия обыграла Испанию и другие результаты
сегодня, 04:05
