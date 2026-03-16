Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли четыре матча.
«Дубай» уверенно обыграл «Црвену Звезду», «Партизан» выиграл «Цедевита Олимпии».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Партизан Сербия – 18-1, Дубай ОАЭ – 17-2, Будучность Черногория – 15-4, Црвена Звезда Сербия – 14-5, Цедевита-Олимпия Словения – 12-6, Клуж Румыния – 10-8, Босна Роял Босния и Герцеговина – 9-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-11.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 10-9, Мега Сербия – 8-11, ФМП Сербия – 7-12, Задар Хорватия – 7-12, КРКА Словения – 7-12, Илирия Словения – 7-12, Борац Чачак Сербия – 7-12, Вена Австрия – 6-13, Сплит Хорватия – 4-15, Студентски центар Черногория – 4-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
