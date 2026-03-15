«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом

«Сакраменто» заключил двухлетний контракт с разыгрывающим Киллианом Хэйсом. До этого 24-летний баскетболист дважды подписывал с командой десятидневные соглашения и сумел закрепиться в ротации.

В 10 матчах за «Кингз» Хэйс набирал в среднем 3,8 очка, 3,3 передачи и 2 подбора за 15,3 минуты. Главный тренер Даг Кристи высоко оценил его оборонительные навыки и готовность к играм.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Ну за такое точно штраф за танкинг выпишут.
