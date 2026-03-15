Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал победу над ЦСКА.

УНИКС одержал важную домашнюю победу над ЦСКА (86:80). После матча главный тренер казанцев Велимир Перасович назвал ключом к успеху защиту и работу на подборе.

«Поздравляю своих игроков с победой. Сегодня мы провели три отличные четверти. Прежде всего, это касается защиты. Мы боролись за каждую позицию. В четвертой десятиминутке ЦСКА нашел способ и выдал удачные отрезки в атаке, но в целом мы контролировали ход матча.

Сегодня наша команда действительно показала очень хорошую игру. Мы выиграли подбор с огромным отрывом – 45 против 31. И это без Рейнольдса, который является нашим лучшим подбирающим баскетболистом. Думаю, секрет нашей энергии сегодня заключался в качественной обороне.

Невозможно играть идеально все 40 минут. У нас был неудачный отрезок во второй четверти, зато в третьей мы играли с огромной энергией, отлично двигали мяч и много забивали. Против ЦСКА это нормально – всегда бывают неудачные моменты. Самое важное – не сдаваться и сохранять спокойствие в такие минуты. Сегодня у нас это получилось», – подчеркнул Перасович.

УНИКС прервал победную серию ЦСКА, которая составляла 18 матчей.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети УНИКСа
Велимир Перасович
Джален Рейнольдс
