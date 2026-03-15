Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»

Инсайдер ESPN Марк Спирс считает, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» этим летом.

«Леброн Джеймс станет свободным агентом. Я не вижу его в форме «Лейкерс» – никто из представителей «Лейкерс» мне такого не говорил, это просто мое предположение. И я бы предположил, что «Кливленд» – его вариант номер один, а «Голден Стэйт», вероятно, идет сразу за ним. Это просто слухи, то, что я слышал от людей», – заявил Спирс в эфире радио 95.7 The Game.

В текущем сезоне Леброн Джеймс набирает в среднем 21,3 очка, 5,7 подбора и 7 передач за игру.