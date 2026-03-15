Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»

Инсайдер ESPN Марк Спирс считает, что Леброн Джеймс покинет «Лейкерс» этим летом.

«Леброн Джеймс станет свободным агентом. Я не вижу его в форме «Лейкерс» – никто из представителей «Лейкерс» мне такого не говорил, это просто мое предположение. И я бы предположил, что «Кливленд» – его вариант номер один, а «Голден Стэйт», вероятно, идет сразу за ним. Это просто слухи, то, что я слышал от людей», – заявил Спирс в эфире радио 95.7 The Game.

В текущем сезоне Леброн Джеймс набирает в среднем 21,3 очка, 5,7 подбора и 7 передач за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: 95.7 The Game
19 комментариев
Опять эту чушь про ГСВ гонят. Я скорее поверю в контракт на минималку, чем в зашкварный приход в команду, которой три раза в финале уступил. И это не говоря о том, что ни малейших перспектив у ГСВ в обозримом будущем нет, плей-ин максимум - зачем такое счастье Брону-то...
Ответ Stan WarHammer
Вариант один есть, его лоббирует НБА. Яннис на Батлера, Леброна вписывают в платёжку, и ГСВ резко становится контендером (если доживут). Пятерка Яннис, Грин, Леброн, Карри и Мелтон на бумаге нормальная. Плюс с бенча наберут кого то
Есть ещё третий вариант, не стать посмешищем…
Ответ leon01
Этот вариант исключён.
Больше судьба Бронни интересует)
Ответ Tim Timson
Следом)
ГСВ же уже списали из вариантов, а тут обратно вернули)
Зачем ему уходить то?
При Дончиче и Ривсе может еще 2-3 годы попылить
Ответ Дэннис Молинарев
Его не оставят. Надоел уже Лейкерс хуже, чем СР3 Клипперс. К тому же потребует полтос бабла.
Кливленду он точно не нужен,Голдену ещё подошёл бы
Ответ Алексей Матыгин
именно Кливленду и нужен. Команде нужен дед под плей-офф, а то как игры на выбывание то Кливленд ссыться в штаны. За адекватные деньги(как у условного струса к примеру) это имба
А на пенсию нет вариантов? Ну реально пора уже, не тянет дед. Вот прям без хейта и прочего. Великая карьера и все такое, но пора и честь знать.
Ответ KeeWee
Не вывозит, делая 21+5+7 и данкуя, чаще многих молодых в лиге?
А что с его сыном Брайсом? Колледж Аризона, ни одной игры не сыграл, на скамейке в повседневной одежде сидит.
Нафиг он нужен ГСВ. В следующем году у них высокий пик на драфте, вернутся травмированные. А второй/третий состав набирается опыта и дает бой каждой команде. Им нужно думать о будущем.
