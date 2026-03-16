  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи
Live
117

НБА. 34 очка Брэндона Ингрэма помогли «Торонто» справиться с «Детройтом», «Нью-Йорк» отыгрался с «-21» и взял верх над «Голден Стэйт», «Оклахома» победила «Миннесоту» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В раннем матче лидирующая на Западе «Оклахома» обыграла «Миннесоту».

«Торонто» победил «Детройт» благодаря 34 очкам Брэндона Ингрэма.

«Нью-Йорк» одолел «Голден Стэйт», отыграв 21 очко отставания по ходу матча.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
результаты
logoНБА
logoИндиана
logoМиннесота
logoСакраменто
logoЮта
logoОклахома-Сити
logoПортленд
logoТоронто
logoФиладельфия
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoКливленд
logoНью-Йорк
logoДетройт
logoМилуоки
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
3 в лицо энту и 2+1 через него же и желанная 20ка выбита
о, ранний матч, еще ШГА против Эдвардса. Но почему то ранние матчи получаются рыгаловым (
Ответ Ужратый Гусениц
о, ранний матч, еще ШГА против Эдвардса. Но почему то ранние матчи получаются рыгаловым (
Игроки сами говорят в интервью что им утром тяжело играть, не привык организм, режим тренировочный сбивается и т.д.
Ответ Николай Йокич MVP
Игроки сами говорят в интервью что им утром тяжело играть, не привык организм, режим тренировочный сбивается и т.д.
им надо переехать в Европу и играть в нормальное время
Трейд Маккейна в Оклу надо расследовать...
на кой вообще черт фила от него избавлялась? типа хронический травмат?
ну он же подавал такие надежды, неужели не могли дать парню больше время 76-е??
Ответ Kudim41
Трейд Маккейна в Оклу надо расследовать... на кой вообще черт фила от него избавлялась? типа хронический травмат? ну он же подавал такие надежды, неужели не могли дать парню больше время 76-е??
Прыгали ниже потолка
Ответ Kudim41
Трейд Маккейна в Оклу надо расследовать... на кой вообще черт фила от него избавлялась? типа хронический травмат? ну он же подавал такие надежды, неужели не могли дать парню больше время 76-е??
Сначала расследуй трейд Полужоржа, а уж опосля...
Не понимаю, почему Фила отдала Маккейна, да ещё так дёшево?
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Не понимаю, почему Фила отдала Маккейна, да ещё так дёшево?
Мори возвращает долги за Хардена
Ответ заблокированному пользователю
Мори возвращает долги за Хардена
Спустя 15 лет?)
Оклу с победой! Миннеста в концовке рассыпалась
Шей, может быть, забивает мало сегодня, но 10 ассистов, хорошо в защите работает. Всё равно полезный парень.
За пару минут придушили. Хороший матч.
Когда маккейн забил третью, четвертую, пятую трёшки всегда показывали Прести. Заслужил. Просто у Джареда щас 5 из 7, на троих с митчеллом и хартенштайном сделали рывок в плюс 12
Ответ Вадим Ермаков
Когда маккейн забил третью, четвертую, пятую трёшки всегда показывали Прести. Заслужил. Просто у Джареда щас 5 из 7, на троих с митчеллом и хартенштайном сделали рывок в плюс 12
Мори надо показывать)
Ответ Вадим Ермаков
Когда маккейн забил третью, четвертую, пятую трёшки всегда показывали Прести. Заслужил. Просто у Джареда щас 5 из 7, на троих с митчеллом и хартенштайном сделали рывок в плюс 12
Потому что Прести - гений:))
У ГС наверное самый слабый состав в лиге сейчас. У них светлокожая пятерка, где звёзды Подз и Сантос. Ух!) стараются конечно, но уровень исполнения ахтунг
Детройт - первый претендент на апсет в плей-офф.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Бросок Дончича за 0,5 секунды до конца принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, 32+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Шарлотт» и другие результаты
вчера, 06:16
НБА. 42 очка Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт», «Торонто» победил «Финикс» благодаря 36 очкам Брэндона Ингрэма и другие результаты
14 марта, 06:09
НБА. Дончич набрал 51 очко в победной игре с «Чикаго», 31+20+12 Йокича помогли «Денверу» отыграться с «-20» и победить «Сан-Антонио», «Оклахома» одолела «Бостон» благодаря 35 очкам Гилджес-Александера и другие результаты
13 марта, 07:19
Рекомендуем
Главные новости
Яннис Адетокумбо повредил колено после данка, медштаб не позволил ему вернуться в игру
2 минуты назадВидео
Кендрик Перкинс: «История с фейковым аккаунтом Дюрэнта повлияла на атмосферу в «Хьюстоне»
вчера, 20:48
Шэй Гилджес‑Александер забросил с фолом через Энтони Эдвардса и продлил серию матчей с 20+ очками
вчера, 20:02Видео
Айзейя Стюарт выбыл на неопределенный срок из‑за растяжения икроножной мышцы
вчера, 19:38
Андреас Пистиолис о поражении от УНИКСа: «Получается, что лучший способ обыграть ЦСКА – выйти против нас ослабленным составом»
вчера, 19:15
Велимир Перасович о матче с ЦСКА: «Мы выиграли подбор с огромным отрывом даже без Рейнольдса»
вчера, 18:58
Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер – это Майкл Джексон баскетбола»
вчера, 18:14
«Сакраменто» подписал двухлетний контракт с Киллианом Хэйсом
вчера, 17:46
Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
вчера, 17:09
Марк Спирс: «Леброн покинет «Лейкерс» этим летом. Его варианты – «Кливленд» и «Голден Стэйт»
вчера, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
вчера, 21:41
Адриатическая лига. «Дубай» разобрался с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие результаты
вчера, 21:30
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
вчера, 21:27Live
Чемпионат Франции. «Нантер» победил «Страсбур», «Париж» проиграл «Гравлин-Дюнкерку» в овертайме
вчера, 20:58
ACB. «Реал» обыграл «Форса Льейду», «Ховентуд» выиграл у «Барселоны» и другие результаты
вчера, 20:18
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Бешикташа», «Мерсин» разгромил «Галатасарай» и другие результаты
вчера, 19:48
Саша Везенков об убийстве болельщика ПАОКа: «Сколько еще невинных людей погибнет из-за цвета футболки?»
вчера, 18:45
Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»
вчера, 17:29
Чемпионат Греции. 28 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» победить АЕК, «Паниониос» проиграл «Олимпиакосу»
вчера, 17:17
Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»
вчера, 17:05
Рекомендуем