ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи
Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.
Ухань
Группа А
Мали – Бразилия – 73:76 (15:20, 22:15, 25:13, 11:28)
15 марта. 8:30
Южный Судан – Бельгия – 64:102 (16:21, 12:32, 11:33, 25:16)
15 марта. 11:30
Чехия – Китай – 74:84 (12:17, 18:20, 23:22, 21:25)
15 марта. 14:30
Положение команд: Бельгия – 4-0, Китай – 3-1, Чехия – 2-2, Бразилия – 2-2, Мали – 1-3, Южный Судан – 0-4.
Стамбул
Группа C
Венгрия – Аргентина – 92:81 ОТ (13:16, 23:21, 18:20, 23:20, 15:4)
15 марта. 14:30
Канада – Япония – 62:66 (21:18, 18:21, 11:15, 12:12)
15 марта. 17:30
Турция – Австралия – 74:77 (24:19, 18:21, 12:18, 20:19)
15 марта. 20:30
Положение команд: Австралия– 4-0, Канада – 2-2, Турция – 2-2, Венгрия– 2-2, Япония – 1-3, Аргентина – 1-3.
Виллербан
Группа D
Филиппины – Южная Корея – 74:105 (17:28, 16:27, 17:25, 24:25)
15 марта. 14:30
Колумбия – Германия – 57:78 (16:23, 15:19, 15:18, 11:18)
15 марта. 17:30
Франция – Нигерия – 93:86 (29:21, 28:24, 15:21, 21:20)
15 марта. 21:00
Положение команд: Франция – 4-0, Германия – 3-1, Южная Корея – 3-1, Нигерия – 2-2, Колумбия– 0-4, Филиппины – 0-4.
Сан-Хуан
Группа B
Новая Зеландия – США – 46:101 (12:27, 6:27, 21:24, 7:23)
15 марта. 21:00
Италия – Испания
16 марта. 0:00
Пуэрто-Рико – Сенегал
16 марта. 3:00
Положение команд: США – 4-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Сенегал – 1-2, Пуэрто-Рико – 0-3, Новая Зеландия – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.