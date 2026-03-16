Live
0

ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция победила Нигерию, Италия играет с Испанией и другие матчи

Сегодня пройдут 12 матчей квалификационного турнира к ЧМ-2026 среди женщин.

Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.

Чемпионат мира-2026

Женщины

Квалификация

Ухань

Группа А

Мали – Бразилия – 73:76 (15:20, 22:15, 25:13, 11:28)

15 марта. 8:30

Южный Судан – Бельгия – 64:102 (16:21, 12:32, 11:33, 25:16)

15 марта. 11:30

Чехия – Китай – 74:84 (12:17, 18:20, 23:22, 21:25)

15 марта. 14:30

Положение команд: Бельгия – 4-0, Китай – 3-1, Чехия – 2-2, Бразилия – 2-2, Мали – 1-3, Южный Судан – 0-4.

Стамбул

Группа C

Венгрия – Аргентина – 92:81 ОТ (13:16, 23:21, 18:20, 23:20, 15:4)

15 марта. 14:30

Канада – Япония – 62:66 (21:18, 18:21, 11:15, 12:12)

15 марта. 17:30

Турция – Австралия – 74:77 (24:19, 18:21, 12:18, 20:19)

15 марта. 20:30

Положение команд: Австралия– 4-0, Канада – 2-2, Турция – 2-2, Венгрия– 2-2, Япония – 1-3, Аргентина – 1-3.

Виллербан

Группа D

Филиппины – Южная Корея – 74:105 (17:28, 16:27, 17:25, 24:25)

15 марта. 14:30

Колумбия – Германия – 57:78 (16:23, 15:19, 15:18, 11:18)

15 марта. 17:30

Франция – Нигерия – 93:86 (29:21, 28:24, 15:21, 21:20)

15 марта. 21:00

Положение команд: Франция – 4-0, Германия – 3-1, Южная Корея – 3-1, Нигерия – 2-2, Колумбия– 0-4, Филиппины – 0-4.

Сан-Хуан

Группа B

Новая Зеландия – США – 46:101 (12:27, 6:27, 21:24, 7:23)

15 марта. 21:00

Италия – Испания

16 марта. 0:00

Пуэрто-Рико – Сенегал

16 марта. 3:00

Положение команд: США – 4-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Сенегал – 1-2, Пуэрто-Рико – 0-3, Новая Зеландия – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
