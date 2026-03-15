Василий Карасев о победе в финале Кубка России: «В концовке баскетбольный бог оказался на нашей стороне»

Главный тренер МБА-МАИ подвел итоги победного Кубка России.

МБА-МАИ впервые в истории завоевала Кубок России , обыграв в финале «Пари НН» (68:67). Главный тренер столичной команды Василий Карасев отметил, что турнир во Владивостоке стал настоящей проверкой на прочность.

«Хочу поздравить весь клуб, руководство, персонал, тренеров, игроков МБА-МАИ с этой победой – это действительно долгожданная и заслуженная победа. Весь чемпионат складывался для нас тяжело, начиная с первой и заканчивая последней игрой. Тем ценнее победа, так как многие игры выигрывались на морально-волевых качествах.

Самое главное, что в первую очередь должны вынести наши игроки из чемпионата – то, что нет проходных игр, нет «слабых» команд. Это показала первая игра с Химками, которую мы сыграли и проиграли без шансов. Здесь, во Владивостоке, все матчи, которые вы видели, решались в концовке очко в очко, никаких преимуществ «+20» или «+30» не было. Была только жесткая, бескомпромиссная игра. А играть финалы – это особая история, здесь надо вытащить из себя все самое лучшее, играть по максимуму, забыть про свои амбиции и просто работать на команду. Это тот опыт, который надо вынести, особенно из финальной игры.

Мы вели по большому счету 10 очков и, по-хорошему, должны были довести преимущество до конца. Но «Пари Нижний Новгород» умеет играть финалы, они – участники почти всех последних финалов Кубка России. Отчасти мы сами дали им этот шанс, они использовали его и довели разницу до одной атаки. Ну а в концовке, думаю, баскетбольный бог оказался на нашей стороне», – признался Карасев.