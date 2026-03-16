Чемпионат Италии. 28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» обыграть «Милан», трехочковый Миро Билана принес «Брешии» победу над «Кремоной» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли пять матчей.
28 очков Карсена Эдвардса помогли «Виртусу» одержать победу над «Миланом»
«Брешия» победила «Ваноли Кремону» благодаря трехочковому Миро Билана.
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Виртус – 18-3,Брешия – 16-4, Венеция – 15-5, Милан – 15-6, Дертона – 13-7, Триест – 11-9, Реджо-Эмилия – 9-11, Тренто – 9-12, Варезе – 9-12, Удине – 8-13, Ваноли Кремона – 8-13, Наполи – 7-13, Динамо Сассари – 7-14, Канту – 6-15, Тревизо – 3-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
