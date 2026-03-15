Единая лига ВТБ. УНИКС взял верх над ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»

Сегодня прошли два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА проиграл УНИКСу и прервал свою 18-матчевую победную серию. «Локомотив-Кубань», преследующий «Зенит» в борьбе за третье место, обыграл «Автодор». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 27-3, УНИКС – 27-4, Зенит – 23-9, Локомотив-Кубань – 21-11, Бетсити Парма – 18-15, Уралмаш – 15-18, МБА-МАИ – 14-17, Енисей – 12-19, Пари Нижний Новгород – 8-23, Автодор – 6-26, Самара – 2-28. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.