Сергей Козин о поражении от МБА-МАИ: «Это был типичный финал: мало очков, много борьбы и интриги»

Тренер «Пари НН» прокомментировал поражение от МБА-МАИ в финале Кубка России.

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин назвал финал Кубка России с МБА-МАИ (67:68) типичным кубковым матчем, где все решили детали и удача.

«Игру можно назвать типичным финалом: команды набрали мало очков, было много борьбы, интриги. В плане интриги во Владивостоке был самый захватывающий «Финал четырех», это касается всех матчей турнира. Нас отделяло два броска, и, к сожалению, удача была не на нашей стороне.

У нас очень много зависит от Ильи Карпенкова, он очень быстро забрал два-три фола в самом начале игры, и нам пришлось менять ротацию. В связи с этой ротацией МБА-МАИ, в свою очередь, поменяли систему защиты. И эта система защиты оказалась для нас не очень удобной. Илья был ключевым игроком и в атаке, а в четвертой четверти в защите, цементировал реакции защиты на пик-н-ролле, подборы. Он заслужил эти атаки и броски в атаке, забил очки.

У нас есть проблема с большими игроками, в этом плане мы не можем похвастаться такой ротацией, как МБА-МАИ, у которой есть Зубков, Гудумак, Балашов, Трушкин – все опытные большие, у нас не хватает этого выбора. Повторюсь, многое зависело от Ильи Карпенкова, его ранние фолы повлияли на атаку и на защиту. Когда мы завершили третью четверть при «-10», я сказал, что следующую он будет играть без замен и не фолить. Это получилось, но психологически мы не смогли поменять ход игры в свою пользу», – отметил Козин.

Источник: Официальный сайт РФБ
Это типичный росбаскет.. низкорезультативный, не зрелищный и никому не нужный (
